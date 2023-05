Équipe de France : la liste de Deschamps est tombée !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

On connaît les 23 joueurs français sélectionnés par Didier Deschamps pour affronter Gibraltar, le 16 juin prochain, puis la Grèce, trois jours plus tard, à l'occasion des éliminatoires de l'Euro 2024.

Mendy, Dembélé et Nkunku de retour !

À noter les retours du latéral gauche du Real Madrid, Ferland Mendy, de l'ailier droit du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, et de l'attaquant du RB Leipzig, Christopher Nkunku, et les absences du milieu de terrain de l'OGC Nice, Khephren Thuram, et l'attaquant de l'OL, Alexandre Lacazette.