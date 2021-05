Equipe de France : la liste des 26 Bleus sélectionnés pour l'Euro 2021, Benzema en est (officiel)

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham / ANG) , Mike Maignan (LOSC), Steve Mandanda (OM).

Défenseurs : Lucas Digne (Everton / ANG), Léo Dubois (OL), Lucas Hernandez (Bayern Munich / ALL), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (FC Séville / ESP), Clément Pavard (Bayern Munich / ALL), Benjamin Pavard (Bayern Munich / ALL), Raphaël Varane (Real Madrid / ESP), Kurt Zouma (Chelsea / ANG).

Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea / ANG), Paul Pogba (Manchester United / ANG), Adrien Rabiot (Juventus / ITA), Moussa Sissoko (Tottenham / ANG), Corentin Tolisso (Bayern Munich / ESP).

Attaquants : Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Karim Benzema (Real Madrid / ESP), Kingsley Coman (Bayern Munich / ALL), Ousmane Dembélé (FC Barcelone / ESP), Olivier Giroud (Chelsea / ANG), Antoine Griezmann (FC Barcelone / ESP), Thomas Lemar (Atletico Madrid / ESP), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach / ALL).

Pour rappel, s'il a choisi de se passer de réservistes, Didier Deschamps ne remettra sa liste définitive pour l'Euro 2021 que le 1er juin (date limite fixée par l'UEFA).

Le calendrier des Bleus :

Le 2 juin à 21h05, à l'Allianz Riviera (Nice) : France – Pays-de-Galles (amical)

Le 8 juin à 21h10, au Stade de France (Saint-Denis) : France – Bulgarie (amical)

Euro 21

Le 15 juin, à 21h, à l'Allianz Arena (Munich) : France – Allemagne

Le 19 juin à 15h, au stade Puskas (Budapest) : Hongrie – France

Le 23 juin à 21h, au stade Puskas (Budapest) : Portugal – France