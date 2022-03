Equipe de France : la liste des Bleus vient de tomber, premières pour Clauss et Nkunku !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham / ANG), Hugo Lloris (Tottenham / ANG), Mike Maignan (Milan AC / ITA).

Défenseurs : Jonathan Clauss (RC Lens), Lucas Digne (Aston Villa / ANG), Lucas Hernandez (Bayern Munich /A ALL), Théo Hernandez (Milan AC / ITA), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (FC Séville / ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich / ALL), Raphaël Varane (Manchester United / ANG).

Milieux : Mattéo Guendouzi (OM), N'Golo Kanté (Chelsea / ANG), Paul Pogba (Manchester United / ANG), Adrien Rabiot (Juventus / ITA), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco).

Attaquants : Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Karim Benzema (Real Madrid / ESP), Kingsley Coman (Bayern Munich / ALL),Moussa Diaby (Bayer Leverkusen / ALL), Antoine Griezmann (Atlético Madrid / ESP), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (RB Leipzig / ALL).

La liste des Bleus pour les matchs de mars Il y a quelques minutes, Didier Deschamps a dévoilé la liste des Bleus pour les deux rencontres amicales face à la Côte d’Ivoire, le 25 mars à Marseille, puis l’Afrique du Sud, quatre jours plus tard à Lille. Plusieurs cadres sont de retour.

Alexandre Corboz

Rédacteur