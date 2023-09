Équipe de France : la petite faveur de Rabiot qui a transfiguré Mbappé chez les Bleus

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Après quelques balbutiements dans le passé, Adrien Rabiot fait désormais partie des cadres des Bleus. C’est à ce titre, doublé d’une saison solide à la Juventus Turin, qu’il pensait avoir gagné sa place parmi les 30 nominés du futur Ballon d’Or. « Indifférent non (à propos de son absence), parce que je me dis que j’ai réalisé quand même une très grosse saison sur le plan individuel et parce qu’en voyant certains joueurs qui y figurent, j’ai pensé que ce n’est pas forcément logique, tonne-t-il dans L’Équipe. Mais je n’ai jamais été quelqu’un qui cherche les récompenses individuelles, je suis centré sur le collectif, et ceux qui décident de tout ça n’ont peut-être pas en tête toute la saison d’un joueur. Parfois, un ou deux bons matches en Ligue des Champions peuvent suffire. »



« Des joueurs plus légitimes avant moi »

Lancé sur le sujet du brassard en équipe de France, Rabiot avoue qu’il y avait pensé avant de se raviser devant la prépondérance prise par Kylian Mbappé chez les Bleus ces dernières années. « Je ne vais pas dire que cela ne m'intéresse pas, ce serait faux, ajoute-t-il. C'est un rôle important qui prouve qu'on est arrivé à un certain stade. Mais il y avait des joueurs qui étaient plus légitimes avant moi. »

