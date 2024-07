Équipe de France : la petite phrase de Griezmann qui confirme un divorce avec Deschamps

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Cet Euro, qui s'est terminé pour la France hier avec la défaite en demi-finales contre l'Espagne (1-2), a peut-être constitué un tournant pour Didier Deschamps. Car jamais les critiques contre le style de jeu de son équipe n'avaient été aussi féroces. Et jamais non plus le sélectionneur n'avait semblé aussi distant de certains de ses hommes de base des campagnes précédentes. On pense à Olivier Giroud mais également à Antoine Griezmann.

"Je me sentais mieux et j'ai été remplaçant..."

Hier soir, après la défaite face à la Roja, une petite phrase de Griezmann a permis de mieux comprendre sa frustration : "J'ai très mal commencé le tournoi mais après, je me sentais mieux et j'ai été remplaçant...". Clairement, le milieu offensif, entré à la 62e minute, n'a pas apprécié de se retrouver sur le banc face à un pays dans lequel il joue depuis vingt ans. Cette décision de Deschamps, qui n'a pas porté ses fruits puisque les Bleus ont été éliminés, a peut-être officialisé le divorce entre les deux hommes.

Tous deux interrogés sur leur avenir en Bleu, Antoine Griezmann et Didier Deschamps ont annoncé leur intention de continuer. On guettera donc avec impatience la liste pour les matches de début septembre, afin de voir si le milieu offensif fait toujours partie des plans...

