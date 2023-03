Équipe de France : la vérité sur les tensions Mbappé - Griezmann éclate enfin !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il n'aura donc suffi que de quelques jours pour que de supposées tensions soient remises à un plus juste niveau. Celles qui, paraît-il, ont suivi la nomination comme capitaine de l'équipe de France de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG. Alors que les Bleus de Didier Deschamps n'avaient pas encore affronté les Pays-Bas (4-0) et l'Irlande (1-0), en matches qualificatifs pour l'Euro, Antoine Griezmann était encore sous le choc de cette nomination. N'acceptant que moyennement la promotion de Mbappé.

Véridique ? Non. Selon Le Parisien, en effet, si le Madrilène a bien été déçu, ses discussions avec Deschamps et avec Mbappé auraient modifié son jugement. Et en aucun cas, il n'aurait souhaité remettre en cause son avenir en Bleur, information erronée et exagérée par le propre entourage de Griezmann.

Voilà qui est dit.