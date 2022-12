Equipe de France : le Bayern Munich s'insurge contre les propos racistes envers Kingsley Coman

Kingsley Coman a raté son tir au but en finale de la Coupe du monde 2022, hier face à l'Argentine. Ce qui lui vaut, tout comme à Aurélien Tchouaméni mais aussi à Randal Kolo Muani, d'être ciblé sur les réseaux sociaux, avec une vague de commentaires racistes que dénonce son club, le Bayern Munich sur Twitter : « Le FC Bayern condamne fermement les propos racistes tenus à l'encontre de Kingsley Coman. La famille du FC Bayern est derrière toi, King. Le racisme n'a pas sa place dans le sport ou dans notre société. »

FC Bayern strongly condemn the racist comments made towards Kingsley Coman.



The FC Bayern family is behind you, King. Racism has no place in sport or our society. pic.twitter.com/9Mvhrt0Zc9