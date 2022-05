Equipe de France : Le Graët aurait étouffé une affaire de matches truqués !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, écoutez l'excellente interview donnée par Romain Molina au média Blast, qui figure au bas de cet article. Mais on vous prévient : la dépression est au bout de l'écoute car tous les sujets abordés sont assez terrifiants, des histoires de pédophilie dans les Amériques à la corruption du Qatar en passant par les matches arrangés. D'ailleurs, au sujet de cette dernière catégorie, le journaliste d'investigation fait une révélation.

Lors de la saison 2015-16, la Fédération française a été avertie qu'au moins un match de National avait été arrangé. Noël Le Graët, qui était déjà le président de la FFF, aurait répondu qu'il était au courant... mais il ne s'est rien passé ensuite ! Pourquoi une telle impunité ? Parce qu'il y avait l'Euro en France à la fin de la saison et qu'il ne fallait pas faire de vagues ! Triste... Romain Molina affirme que des matches de L1 et de L2 ont également été arrangés mais que, faute de preuves, il ne peut pas donner les noms des fautifs.

Raphaël Nouet

Rédacteur