Equipe de France : Le Graët a fixé l'objectif des Bleus pour la Coupe du monde 2022

En marge d’une assemblée générale à Nice, Noël Le Graët a été interrogé sur l'objectif des Bleus pour la Coupe du monde 2022, qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain.

"Je souhaite qu'on soit dans les quatre demi-finalistes"

"Au moins les quarts de finale, mais je souhaite toujours qu'on soit dans les quatre demi-finalistes. C'est valable pour les filles comme pour les garçons", a répondu le président de la FFF. Pour rappel, les hommes de Didier Deschamps, qui sont tenants du titre, seront dans le groupe D avec le Danemark, l'Australie et la Tunisie.

Le groupe des Bleus à la 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙢𝙤𝙣𝙙𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟮 est complet ! Nous affronterons le Danemark 🇩🇰, la Tunisie 🇹🇳 et le vainqueur du barrage entre le Pérou 🇵🇪 / Australie 🇦🇺 et les Émirats arabes unis 🇦🇪#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xO7CwoB518 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) April 1, 2022

Pour résumer Le président de la FFF, Noël Le Graët, a fixé l'objectif de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2022, qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain.

Fabien Chorlet

Rédacteur