Equipe de France, Real Madrid : Le Graët dérape sur Zidane et répond au clan Benzema

Hier, Noël Le Graët a annoncé la prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus jusqu’en 2026. Le président de la FFF a décidé de faire confiance à l’ancien marseillais mettant fin aux espoirs de nombreux observateurs et fans de voir Zinédine Zidane reprendre l’Équipe de France. Sur l’antenne de RMC, il a été interrogé sur son choix et sur une potentielle arrivée de l’ancien du Real Madrid aux rênes de la Seleção brésilienne.

« Zidane ? Cela m’étonnerait qui parte là-bas ! Il fait ce qu’il veut, on ne s’est jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. Certains journalistes ont le besoin de changer ou d’inventer parce qu’ils ne savent pas quoi écrire. Ils préfèrent dire du mal que du bien. » L’homme de 81 ans n’a pas caché son inférence dans ce dossier. « Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Des clubs en Europe il y en a beaucoup pour lui, des sélections j’y crois à peine. », a-t-il répondu un brin agacé.

💥 Noël Le Graët se lâche sur Zidane dans Bartoli Time sur RMC : "Zidane au Brésil ? J'en ai rien à secouer. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré. On n'a jamais envisagé de se séparer de Didier." pic.twitter.com/odyOBSQpHF — RMC Sport (@RMCsport) January 8, 2023

Il est désolé pour Benzema mais...

Interrogé sur Karim Benzema, le patron de la FFF a tenu à saluer le joueur du Real Madrid, il défend cependant le choix de faire partir l'international français qui ne pouvait pas continuer la compétition selon lui. « J'admire la carrière de Benzema, malheureusement il a eu quelques petits pépins et je le regrette. Ce que dit son entourage ? Je m'en fiche. Le staff a fait ce qu'il fallait. On avait 24 joueurs, on a terminé à 24 donc le staff a été très certainement performant. Benzema a repris l'entraînement quand la compétition se terminait, pas avant. Ceci dit, je regrette. Tout en me disant que Giroud n'aurait peut-être pas joué et on n'aurait peut-être pas marqué autant de buts. », a-t-il expliqué. Des déclarations qui risquent de faire parler...