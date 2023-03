Équipe de France : Le Graët sort une excuse toute trouvée après ses propos sur Zidane

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le 8 janvier dernier, Noël Le Graët a eu des propos polémiques à l'encontre de Zinédine Zidane, annoncé dans le viseur de la Seleçao. "Zidane au Brésil ? Cela m’étonnerait qui parte là-bas ! Il fait ce qu’il veut, on ne s’est jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. Certains journalistes ont le besoin de changer ou d’inventer parce qu’ils ne savent pas quoi écrire. Ils préfèrent dire du mal que du bien. Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Des clubs en Europe il y en a beaucoup pour lui, des sélections j’y crois à peine."

"Je n'aurais jamais dû dire cela"

Un peu moins de deux mois après, le désormais-ex président de la FFF est revenu sur les propos qu'il a tenu sur l'ancien entraîneur du Real Madrid. "Mes déclarations étaient très maladroites. Je venais de rentrer de Paris et c'était le troisième journaliste qui me posait la question sur Zinédine Zidane, j'avais été aimable avec les deux premiers et avec le troisième, je ne sais même pas qui c'était, j'étais au téléphone, j'ai craqué. C'est malin, je me mettrais des claques. Je n'aurais jamais dû dire cela. Mais je me suis tout de suite excusé."

Pour résumer Le désormais-ex président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët, a fait son mea-culpa après ses déclarations polémiques sur Zinédine Zidane.

Fabien Chorlet

Rédacteur