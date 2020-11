Equipe de France : les Bleus connaissent leurs adversaires du Final 4 de la Ligue des Nations !

Si tout se passe comme prévu par rapport à la crise sanitaire, l'équipe de France va connaître un deuxième semestre 2021 rempli d'affiches ! Il commencera avec l'Euro 2021, qui la verra affronter le Portugal, la Hongrie et l'Allemagne lors du premier tour avant la phase à élimination directe, et il se terminera avec le Final 4 de la Ligue des Nations, programmé du 6 au 10 octobre en Italie.

Depuis quelques minutes, les Bleus savent quels seront leurs adversaires, en plus de l'Espagne, qualifiée hier soir après avoir passé l'Allemagne à la moulinette (6-0). Ce sera l'Italie et la Belgique. Un plateau très relevé qui promet des demies et une finale alléchantes. Le tirage au sort du Final 4 aura lieu dans deux semaines, le 3 décembre. On a hâte…