Equipe de France : les Bleus dans le tableau final le plus compliqué

Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Si l'équipe de France passe le cap de la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, les hommes de Didier Deschamps devront se frotter, lors d'un hypothétique quart de finale au vainqueur du match Angleterre – Sénégal. Dans l'autre partie de ce tableau, on retrouve aussi le Maroc et l'Espagne ainsi que le Portugal et la Suisse.

En revanche, sauf à se qualifier pour la finale, les Bleus n'ont aucune chance de croiser les Pays-Bas, l'Argentine, la Croatie ou encore le Brésil.