Equipe de France : les Bleus face à l'Ukraine, ce sera à huis clos

L'information a été donnée par l'Equipe il y a quelques minutes. L'équipe de France affrontera bel et bien l'Ukraine le 24 mars prochain. Mais ce match se déroulera à huis clos. La Fédération Française de Football espérait néanmoins accueillir du public au Stade de France pour ce match des éliminatoires à la Coupe du monde 2022. La demande, et on vient donc de l'apprendre, a été refusée par les pouvoirs publics.

Décision somme toute logique alors que la région Île-de-France est sous la menace d'un reconfinement le week-end en raison, toujours, du coronavirus.