Equipe de France : les Bleus ont coûté la 1ère place du classement FIFA à Messi et l'Argentine !

Le classement FIFA et ses mystères... Ce jeudi, l'instance mondiale a communiqué son nouveau classement des équipes nationales masculines et comme il n'y a pas de bonus pour les grandes victoires comme la Coupe du monde, eh bien, le Brésil est toujours en tête alors qu'il a été éliminé en quarts de finale ! Et l'Argentine est 2e, devant la France. D'ailleurs, maigre consolation pour les Bleus, ce sont eux qui ont empêché Messi et sa bande de s'emparer de la pole position. Car si l'Albiceleste avait gagné la finale avant les tirs au but, ce sont trois points qui auraient été incorporés à sa moyenne et non un (car pour les statistiques, c'est un 3-3 qui a sanctionné le coup de sifflet final). Et avec deux points de plus au lieu d'un, elle serait passée devant le Brésil...

1. Brésil, 1.840,77 point.

2. Argentine, 1.838,38 point.

3. France, 1.823,39 point

4. Belgique, 1.781,30 point.

5. Angleterre; 1.774,19 point.

6. Pays-Bas, 1.740,92 point.

7. Croatie, 1.727,52 point.

8. Italie,1.723,56 point.