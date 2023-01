Equipe de France : les Bleus répondent à Daniel Riolo et fracassent Karim Benzema !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Le forfait de Karim Benzema (35 ans) à la Coupe du monde continue de faire couler beaucoup d’encre. Suite aux dernières révélations de Daniel Riolo, l’entourage des Bleus a tenu à réagir en expliquant une version bien différente de l’histoire. Selon RMC Sport, en plus d’avoir organisé et payé le vol du crack du Real Madrid, le personnel des Bleus aurait également laissé la possibilité au buteur français de rester au camp de base. Problème, Benzema souhaitait partir au plus vite. « On n’allait tout de même pas réveiller tous les joueurs à 5h du matin pour faire une haie d’honneur à Benzema », précise un proche des Bleus.