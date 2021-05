Equipe de France : les ultimes révélations sur le retour de Benzema chez les Bleus

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Si la rumeur d'un retour de Karim Benzema (Real Madrid, 33 ans) en équipe de France n'est apparue que le jour de la liste de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus avait parfaitement manoeuvré en amont et en coulisses pour formaliser ce come-back. Un retour auquel il réfléchissait depuis longtemps selon son fidèle acolyte Guy Stéphan, lui-même dans la confidence.

« Une décision réfléchie, mûrie »

Au micro de RTL, l'adjoint de Didier Deschamps a confirmé tout ça : « En ce qui concerne Karim (Benzema), la décision a été prise déjà il y a quelque temps. C’est une décision réfléchie, mûrie, et qui ravit je pense l’ensemble des footballeurs français. Évidemment qu’on a observé Karim pendant tous ses matches. Il se trouve que les performances de Karim, à un moment donné, étaient très fortes et très importantes. Le souhait de son retour a été évoqué. On en a beaucoup parlé avec Didier (Deschamps) et a un moment il y a une décision qui a été prise ». Et Stéphan appuie sur le caractère non rancunier du sélectionneur des Champions du Monde : « Didier a montré déjà par le passé qu’il était capable de pardonner de nombreux joueurs et il le fait encore aujourd’hui, je crois que c’est une preuve d’intelligence ».

Preuve supplémentaire que le choix de Didier Deschamps était dans les tuyaux depuis quelques semaines déjà, l'ancien coach de l'OM avait eu le temps d'organiser une rencontre avec KB9 en toute discrétion pour savoir s'il était possible d'envisager un retour...