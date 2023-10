Équipe de France : magouille à venir dans le groupe des Bleus pour l’Euro 2024 !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Avec ses règles toujours plus compliquées et l’instauration de places qualificatives pour la Ligue des Nations, l’UEFA est parvenue à créer de vrais mic-macs dans ses qualifications pour l’Euro. Dans le groupe de la France, déjà qualifié pour la compétition suite à sa victoire aux Pays-Bas (2-1) vendredi, on se retrouve avec une situation totalement ubuesque.

L’Irlande doit perdre… pour rester en course !

Alors que les Oranje vont se battre avec la Grèce pour la deuxième place qualificative pour l’Euro allemand (avantage aux Pays-Bas après leur victoire en terre hellène hier !), l’Irlande – qui est déjà assuré de finir 4ème du groupe – a tout intérêt à perdre contre les Néerlandais pour les envoyer directement en phase finale… et tenter d’arracher une place en barrages via les règles de la Ligue des Nations.

Trois équipes pourront en effet être repêché via leur classement en Ligue des Nations et l’Irlande, qui s’affiche à la 26ème place actuellement (Ligue B), pourrait figurer dans les six élus écartés des qualifications et doubler la Grèce (34ème de ce classement). Dura lex, sed lex.

Quasiment éliminée de l'Euro, l'Irlande a encore une toute petite chance d'y accéder. Mais pour y croire, il faudra... perdre aux Pays-Bas le 18 novembre plutôt qu'y gagner! https://t.co/js1lzOLJqx — Blick | fr (@Blick_fr) October 16, 2023

