Equipe de France : Maignan, Lafont et Samba appelés, Guendouzi recalé par Deschamps ?

RMC fait le point sur la liste que devrait annoncer Didier Deschamps ce jeudi, la première depuis la Coupe du monde au Qatar et les retraites internationales d'Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane. Selon le média, Mike Maignan sera le nouveau gardien tirulaire. Illan Meslier (Leeds), et Lucas Chevalier (LOSC) ne seront pas appelés, contrairement à Alban Lafont (FC Nantes) et Brice Samba (RC Lens).

Selon RMC, « Une interrogation existe autour des Marseillais. Mattéo Guendouzi, qui était au Qatar, n'est plus un titulaire indiscutable à l'OM. Sa place est en danger et il risque bien d'être le grand perdant de la liste, alors que son coéquipier et capitaine Valentin Rongier a lui été pré-convoqué pour la première fois de sa carrière. » Enfin, « les internationaux Espoirs Manu Koné, pièce maîtresse du Borussia Mönchengladbach, et Khéphren Thuram, cadre de l'OGC Nice qui confirme toutes ses qualités et sa polyvalence, intéressent Didier Deschamps. Mais il s'agit de deux joueurs clés de Sylvain Ripoll »... Réponses demain, donc !