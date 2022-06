Equipe de France : malgré l'affaire Mbappé, Deschamps est optimiste pour la Coupe du monde

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Bien sûr, la période actuelle, avec ces quatre matches en dix jours au terme d'une saison harassante, ne prête pas à un portrait flatteur de Didier Deschamps. Parce que les Bleus restent sur une défaite et deux nuls, ce qui en fait les bons derniers de leur groupe de Ligue des Nations. Mais hormis cela, la façon dont le sélectionneur de l'équipe de France a redressé la barre depuis l'élimination de l'Euro il y a un an est spectaculaire.

Le Journal du Dimanche lui consacre un long article dans lequel on apprend que, non seulement l'affaire des droits d'image déclenchée par Kylian Mbappé n'a aucune incidence sur la vie du groupe mais, en plus, les Bleus ont rarement partagé autant de bons moments. D'après l'hebdomadaire, les repas à Clairefontaine s'éternisent dans une bonne humeur contagieuse et le niveau des entraînements a rarement été aussi élevé. Deschamps se féliciterait non seulement de l'état d'esprit mais aussi de l'homogénéité de son groupe, ce qui le rendrait optimiste dans la quête d'une troisième étoile en fin d'année au Qatar...

Pour résumer En danger à l'automne dernier, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a magnifiquement redressé la barre. A tel point qu'il aborde le Mondial 2022 avec un optimisme plutôt rare chez ce personnage généralement très prudent.

Raphaël Nouet

Rédacteur