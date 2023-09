Equipe de France : Mbappé & Co s’invitent dans la prouesse du XV de France au Mondial

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Le XV de France a parfaitement la Coupe du Monde hier à Saint-Denis en prenant la mesure des All Blacks (27-13). Grâce à la botte de Thomas Ramos, auteur de 18 points, les Bleus ont envoyé un message fort à la concurrence et se placent plus que jamais en favoris au sacre final.

Mbappé tout sourire

L’équipe de France de football est au diapason et n’a pas perdu une miette de l’exploit de la bande à Fabien Galthié. Présents dans les gradins du Stade de France pour assister à l’exploit contre la Nouvelle-Zélande, Kylian Mbappé et consorts se sont ensuite invités dans le vestiaire tricolore pour congratuler leurs compatriotes. Une belle manière de montrer leur soutien.

Après la rencontre, Mbappé, Giroud, Griezmann et les autres ont rendu une petite visite aux Bleus pour féliciter les Bleus après leur beau succès 🤝#RWC2023 #FRAvNZL



