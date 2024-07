Equipe de France : Mbappé fait grincer des dents chez les Bleus

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Bas les masques : Kylian Mbappé a raté son Euro ! Arrivé en Allemagne des ambitions plein les poches, l’attaquant des Bleus n’a été que l’ombre de lui-même et a rarement eu un besoin aussi impérieux de vacances pour se réinventer. En équipe de France, et au-delà du seul volet sportif, son cas interpelle. Selon L’Équipe, certains de ses privilèges accordés par Didier Deschamps passent assez mal. Pendant toute la préparation, ce dernier n’aurait ainsi cessé de faire passer son joueur au-dessus de tout. Quitte, parfois, à susciter l’incompréhension.

Notamment lorsque Mbappé zappe logiquement une séance physique à Clairefontaine à cause d’un dos douloureux et que quelques membres influents du groupe demandent que le capitaine montre l’exemple et rattrape les exercices le lendemain. Refus du sélectionneur. « On ne fait pas de physique à deux jours d’un match », rétorquera-t-il en substance. Plus tard, sentant que des groupes étaient en train de se former, sans se mélanger, le technicien décide de changer l’organisation de son vestiaire avant les matches et de modifier les placements. Tout le monde découvre alors sa nouvelle position en arrivant au stade avant un match de préparation, sauf… Mbappé et ses plus proches, qui, eux, ne bougent pas de place. Nouvel étonnement chez certains coéquipiers.

Deschamps moins sévère avec Mbappé ?

Plus globalement, Deschamps s’est parfois montré sévère avec des joueurs sur leur niveau d’intensité à l’entraînement notamment. Jamais avec Mbappé. Toutes ces scènes de vie sont insignifiantes lorsque le patron porte l’équipe vers le succès. Elles créent des frustrations lorsque ce n’est plus le cas. À la mi-temps de la prolongation face au Portugal, en quarts de finale (0-0, 5-3 aux tirs au but), c’est le nouvel attaquant du Real Madrid qui décide de sortir, alors que les indices d’une fatigue extrême étaient visibles depuis de longues minutes. Ambiance...

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

🗣️💬 Emmanuel Petit : "Mentalement, physiquement et dans son rôle de leader, il a été défaillant. Pour moi, Mbappé a été un capitaine indigne." pic.twitter.com/yCf51xFSV9 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) July 10, 2024