Equipe de France : Mbappé envoie un signal fort à Deschamps avant la Croatie

Lancé à la 63e minute du match en Autriche (1-1) hier soir, Kylian Mbappé a révolutionné le jeu de l'équipe de France. Positionné en meneur, il a égalisé à la 83e, frappé la barre à la 87e et plus généralement dynamisé un jeu qui ronronnait jusque-là. Avec ou sans lui, les Bleus ne sont assurément pas les mêmes, et on a eu trois matches pour s'en rendre compte. Pourrait-il être titulaire lundi pour la réception décisive de la Croatie ?

Il a répondu au micro de TF1 : « À 100% pour lundi ? Non, je ne suis pas à 100%, mais c’est bientôt les vacances donc on peut forcer un peu si le coach a besoin ». Non seulement Didier Deschamps en a besoin aussi mais l'équipe de France et ses supporters. Car après la phase aller de ce premier tour de la Ligue des Nations, les Tricolores sont bons derniers avec deux petits points. La qualification passera par autant de victoires lors des trois derniers matches...

🗣 | Kylian Mbappé 🇫🇷 sur sa blessure pour @tf1 :



« À 100% pour lundi ? Non, je ne suis pas à 100%, mais c’est bientôt les vacances donc on peut forcer un peu si le coach a besoin. » pic.twitter.com/bmGsWbRgPA — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 10, 2022

Pour résumer Buteur hier soir en Autriche (1-1), Kylian Mbappé a déclaré qu'il n'était pas à 100% mais qu'il pourrait tout de même démarrer lundi pour le dernier match de l'équipe de France face à la Croatie car, après, il sera en vacances.

