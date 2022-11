Équipe de France : Mbappé, la compo contre la Tunisie, Camavinga latéral gauche… Deschamps et Tchouaméni se livrent

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Aurélien Tchouaméni

Son rôle avec Griezmann et Rabiot

“Avec Adrien et Antoine, on essaie de compenser ce que chacun fait. Certains sont parfois plus bas pour permettre aux autres de se projeter. On a tous les trois un gros volume de jeu, on peut compenser“

Le match face à la Tunisie

“C’est une très bonne équipe, cela sera un match rugueux. On se doit de gagner ce match. Il y aura des millions de supporteurs qui voudront qu'on remporte ce duel.“

Camavinga latéral gauche ? Pas un problème

“Je n’avais pas forcément observé les aptitudes de Camavinga en latéral gauche. Mais le coach les a décelés. Le groupe a confiance en lui et il a les qualités pour remplir ce rôle. Il montrera son meilleur visage.“

Didier Deschamps

Sur la compositions face à la Tunisie

"On a l'assurance d'être en 8es de finale et de ne pas avoir la nécessité d'aller chercher un point. C'est un match international face à un adversaire qui joue sa qualification. L'équipe va faire en sorte d'obtenir le meilleur résultat possible. Cette situation me permet d'être dans la gestion. J'ai encore du temps et je prendrai les décisions demain. Il va y avoir des changements. Combien ? Vous ne le saurez pas et l'adversaire non plus. Les 24 joueurs de mon groupe peuvent jouer“

Benzema de retour ? Deschamps balaie la question

“Vous cherchez toujours des trucs. Ce n'est pas quelque chose qui occupe mon esprit, vous connaissez la situation de Karim (…) Je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien.“

🇫🇷 Benzema de retour avec les Bleus ? Deschamps répond ! pic.twitter.com/SIeZ0CHUVl — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 29, 2022

Sur Camavinga arrière gauche

“Demandez-moi s'il va jouer demain mais je ne vous le dirai pas. Adrien Rabiot a également dépanné à ce poste, Jules Koundé aussi. Eduardo a pu le faire, il a même joué défenseur central dans son historique. Ce ne sont pas des spécialistes mais il y a également d’autres alternatives devant lui.“

“Vaut-il mieux préserver le physique ou l'ego de Kylian Mbappé?", Didier Deschamps repond très agacé

"Si je vais par-là, je traduis votre question : son physique va très bien, pourquoi pas le ménager ? Apparemment, son problème serait son ego parce que son ego voudrait qu’il joue. Qu’est-ce que vous en savez ? Est-ce qu’il veut jouer ? Ahah ! Vous ne le savez pas, moi je le sais. Kylian n’a pas d’ego. Bien sûr qu’il est important et décisif mais je peux vous assurer qu’il s’est toujours inscrit dans un cadre collectif.“