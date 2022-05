Equipe de France : Mbappé lâché par les Bleus dans le dossier des droits à l'image ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Noël Le Graët aurait voulu semer la zizanie dans le groupe France à six mois de la Coupe du monde qu'il ne s'y serait pas pris autrement ! Dans L'Equipe du jour, non seulement le président de la FFF colle un tacle à Kylian Mbappé concernant sa protestation dans le dossier des droits à l'image mais, en plus, il assure que l'attaquant du PSG fait cavalier seul sur le sujet car ses partenaires chez les Bleus ne le suivent pas du tout !

"Dans cette affaire, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai réuni les autres joueurs à Marseille (à l'occasion de France-Côte d'Ivoire) pour savoir ce qu'ils pensaient. Ensuite, à Lille (pour France-Afrique du Sud), Hugo Lloris, au nom des copains, est venu me voir pour me dire : "Ne changez rien. Il faut une égalité parfaite des primes entre les joueurs". Ca a duré dix minutes. Concernant Mbappé, je vais rencontrer prochainement son avocate pour discuter. S'il n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent, c'est tout. Les joueurs ont 30% de ce que donne la FIFA. Lloris est un homme respectable. Varane, aussi, m'a dit : "Président, on ne veut pas changer". Egalité parfaite. On ne parle pas de fric. Pour son avocate, les contrats avec les joueurs étaient soi-disants obsolètes. Ce n'est pas vrai."

La une de L'Équipe du dimanche 8 mai.

Pour résumer Selon le président de la FFF, Noël Le Graët, les joueurs de l'équipe de France n'auraient pas suivi Kylian Mbappé dans sa protestation contre la gestion des droits à l'image chez les Bleus. Ces positions divergentes pourraient être néfastes pour l'avenir...

