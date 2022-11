Equipe de France : Mbappé met la misère à Messi, Ronaldo et Neymar

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Le match de Kylian Mbappé contre le Danemark (2-1) hier est l'illustration même de l'ambivalence du métier d'attaquant. Pendant une heure, le natif de Bondy n'a rien réussi de bon et souffrait de la comparaison avec Ousmane Dembélé sur l'autre aile. Et puis, il a inscrit un doublé dans les trente dernières minutes et devenu le héros d'une nation, l'homme de tous les records, le prodige appelé à régner...

Ce qui est sûr, c'est que les chiffres plaident en sa faveur, même avec les autres superstars actuelles. Ainsi, parmi les joueurs en activité, il est le quatrième meilleur buteur en phase finale de Coupe du monde derrière Thomas Müller (10), Cristiano Ronaldo et Lionel Messi (8). Lui en est à 7. Mais en seulement deux éditions, alors que l'Argentin et le Portugais en sont à cinq. En plus, contrairement à eux, il a déjà été sacré. Et puis, surtout, il affiche une moyenne de 0,78 but par match contre 0,44 à son idole et 0,38 à son partenaire au PSG. Neymar, lui, est déjà derrière (6 buts, moyenne de 0,54). Pour les deux multi-Ballons d'Or, ça ne saurait tarder...