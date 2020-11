Equipe de France : Mbappé, Pogba, CR7 à Paris... Que retenir de la conf' de Deschamps

S'il avait fait le choix de faire souffler certains cadres, arrivés en équipe de France avec quelques petits bobos, Didier Deschamps devrait pouvoir compter sur quasiment tout le monde pour le choc Portugal – France de samedi soir (20h45, sur TF1). En tout cas, il est prévu que tous les Bleus sélectionnés, à l'exception de Wissam Ben Yedder (positif à la Covid-19), participent à la séance d'entraînement à Lisbonne.

Mbappé toujours incertain

Kylian Mbappé ne fait pas exception : « Il va faire la première partie de l'entraînement à part, parce qu'il a un travail spécifique. Et on verra par la suite. J'attendrai ce qu'il se passe à l'entraînement. Un point sera fait demain matin pour voir comment ils sont les uns et les autres avant les décisions du match », a expliqué le coach des Champions du monde.

Pogba pas forcément titulaire

Deschamps est également revenu sur la méforme de Paul Pogba : « Il n'est pas au mieux de sa forme bien évidemment, je le savais avant. Ce match là devait lui servir à prendre du rythme. Il savait qu'il ne ferait qu'une heure. C'est difficile de retenir du positif, évidemment que Paul n'est pas dans une meilleure période. Comme tous les joueurs qui ont une situation en club qui n'est pas positive, ils sont impactés sur le plan mental aussi », a-t-il reconnu, n'excluant pas de faire jouer la concurrence.

Pas un match décisif pour Deschamps

Enfin, le Champion du Monde 1998 a tenu à évacuer la pression autour de cette rencontre : « Ça reste un match qui peut offrir la possibilité de terminer premier par rapport à la Ligue des nations... Mais un Euro ou une Coupe du monde, on rentre à la maison. Donc non, ce n'est pas le même contexte. C'est un match de haut niveau entre deux belles équipes ».

La Desche ne veut pas parler de CR7 à Paris

Enfin, le technicien a donné dans la langue de bois concernant la rumeur CR7 au PSG : « Ronaldo fait partie des tous meilleurs au niveau mondial depuis de très longues années. (...) S'il est susceptible de venir à Paris? Je n'en sais rien. (...) Je ne vais pas anticiper ce qu'il pourrait faire ou non ».