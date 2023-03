Équipe de France : Mbappé assume son recadrage sur Le Graët à propos de Zidane

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ses propos sur Le Graët à propos de Zidane

"Que mes paroles font grand bruit je le sais, c'est aussi pour ça que je me suis exprimé."

Le départ de Le Graët

En tant que capitaine de l'équipe de France, sa démission je n'en pense rien. Il a démissionné, il faut le remercier pour ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas fait que des choses négatives, mais il ne fait plus partie de l'actualité de l'équipe de France et de la Fédération française de football."

La qualité du groupe

"C'est un plaisir de jouer avec des joueurs de qualité. En tant que leader, c'est facile car ce sont des gens qui comprennent vite. Je n'ai pas besoin de me répéter, ils sont doués, ils jouent dans les meilleurs clubs du monde."

La fronde des Bleues

"J'ai échangé brièvement avec Wendie Renard aux trophée The Best. Elles avaient leurs raisons. Certains vont penser que la forme était déplacée, mais elles avaient leurs raisons.C'est maintenant à elles de revenir en équipe de France, c'est important. On va les soutenir et espérer que tout rentre dans l'ordre."

Propos retranscrits par RMC Sport.