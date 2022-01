Equipe de France – Mercato : Hugo Lloris ne reviendra pas en L1, Rennes et Nice battus !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Désormais âgé de 35 ans, Hugo Lloris ne reviendra pas en Ligue 1 cet été, dix ans après son départ de l'OL pour Tottenham à l'été 2022. En fin de contrat en juin, le gardien de l'équipe de France a finalement pris la décision de prolonger chez les Spurs pour deux saisons, jusqu'en juin 2024. Une décision poussée par l'entraîneur du club londonien Antonio Conte, qui a tout fait pour conserver son capitaine.

En France, deux clubs avaient envisagés de récupérer Hugo Lloris : l'OGC Nice, son club formateur que l'on dit également sur Steve Mandanda (OM), et surtout le Stade Rennais, qui était très chaud et avait flairé la bonne affaire d'après L'Equipe et RMC Sport.

Florian Maurice, qui l'avait connu à Lyon à l'époque où il était recruteur, n'est donc pas parvenu à se montrer aussi séduisant que Tottenham... Si tous les médias français et internationaux s'accordent à dire que c'est fait, les Spurs n'ont toujours pas acté la nouvelle. Une question d'heures (ou de jours?) sans doute.

Hugo Lloris et Tottenham ont trouvé un accord pour une prolongation de deux ans. Nice, très timidement, mais surtout Rennes en France ont tenté de le faire venir libre cet été #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 20, 2022