Équipe de France - Mercato : un second Français va rejoindre Benzema en Arabie Saoudite !

Lorsque Fabrizio Romano, spécialiste reconnu du mercato en Europe, multiplie les tweets sur un possible transfert, il faut s'y attarder. Voilà pourquoi Karim Benzema, qui a quitté le Real Madrid pour s'engager à Al Ittihad en Arabie Saoudite, devrait retrouver un visage bien connu.

En l'occurrence celui de N'Golo Kanté, milieu de terrain international français de Chelsea. Qui ne serait plus très loin d'apposer sa signature en bas du contrat. Ce dernier serait de deux saisons, plus une en option, et offrirait, tenez-vous bien, 100 millions d'euros par année au Français. Il y a quelques minutes, l'AFP, l'agence France Presse, confirmait l'information en évoquant une source interne à Al Ittihad.

A suivre.

N’Golo Kanté to Al Ittihad, here we go! 🟡⚫️🇸🇦 #CFC



◉ Medical tests completed in London.



◉ 2 year deal with an option for further season.



◉ €100m per season salary — figure includes image rights, commercial deals and ‘creative’ portfolio. pic.twitter.com/aHflFM9VMI