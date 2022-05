Equipe de France : Mondial 2022, prolongation de Deschamps... Le Graët se montre très clair

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Dans l'interview accordée à L'Equipe ce dimanche, Noël Le Graët n'a pas fait qu'envoyer Zinédine Zidane au PSG ou régler le problème des droits d'image chez les Bleus avec un tacle à Kylian Mbappé. Il a également parlé de la Coupe du monde au Qatar en fin d'année, pour laquelle l'objectif est clair ("On veut défendre notre titre. Mais l'objectif, c'est au moins le dernier carré, comme d'habitude"), mais également l'avenir du sélectionneur.

"Je ne ferai jamais ce qu'a fait mon précédesseur (Jean-Pierre Escalettes), qui avait déjà fait signer Laurent Blanc pour la Coupe du monde. Domenech était déjà sur un doigt de pied. Comment voulez-vous que les joueurs le respectent quand on a déjà signé le successeur ? Ca ne se fait pas et je ne le ferai jamais. En aucun cas, je ne verrai un autre entraîneur avant d'avoir déjeuné avec Didier. On discutera après la Coupe du monde. Il y a le salarié qu'il est. Mais c'est aussi un ami. J'ai avec lui des rapports d'une grande courtoisie."

Noël Le Graët (président de la FFF) à propos de Kylian Mbappé : « Le football n'est pas un sport individuel » @lequipe https://t.co/psEoKocSWn — Dumas Pierre (@DumasPierre15) May 8, 2022

