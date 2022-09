Equipe de France : nouveau rebondissement dans l'affaire Pogba

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Après plusieurs jours de tempête suite aux révélations de son frère via les réseaux sociaux, Paul Pogba s'était offert un peu d'accalmie. Notamment parce que Mathias Pogba avait promis de ne plus faire de sorties incendiaires. Mais désormais, on sait pourquoi l'attaquant de 32 ans garde le silence depuis quelque temps : d'après Le Monde, il a été mis en garde à vue avec trois autres personnes après s'être lui-même présenté au service d'enquête chargé d'enquêter sur la tentative d'extorsion de fonds dont le joueur de la Juventus a été victime.

Les avocats de Mathias Pogba et de son frère Paul ont refusé de commenter cette information. Et on ne sait pas ce qu'a dit l'avant-centre aux enquêteurs, lui que son frère aurait vu lors d'une descente de ses maîtres chanteurs à Turin... Mais son intervention pourrait permettre à l'enquête d'avancer considérablement. Et offrir à Paul Pogba la possibilité de passer enfin à autre chose...