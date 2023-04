Équipe de France, OL : Cherki a tranché pour son avenir international !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Jamais appelé en équipe de France A, Rayan Cherki est courtisé depuis plusieurs mois par la sélection algérienne. Et on a appris ce mardi que la sélection italienne aurait également un oeil sur le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, qui possède des origines transalpines.

Podcast Men's Up Life

Cherki vise les JO 2024 avec les Bleus

Dans son édition du jour, le journal L'Equipe a démenti l'intérêt de la Squadra Azzurra pour Rayan Cherki et a annoncé que l'international Espoirs français voudrait poursuivre sa carrière internationale avec les Bleus. Il aurait fait de l’Euro Espoirs 2023, qui se déroulera du 21 juin au 8 juillet prochain en Géorgie et Roumanie, et des Jeux Olympiques de Paris 2024, ses deux prochains objectifs en équipe de France.

"Une bonne tête de vainqueur"



La une du journal L'Équipe de ce mercredi 12 avril 2023



Lire l'édition > https://t.co/F10w9CRWi0 pic.twitter.com/UDWpqwSSg8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 12, 2023

Pour résumer Courtisé par la sélection algérienne et italienne, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki, aurait décidé de poursuivre sa carrière internationale en équipe de France.

Fabien Chorlet

Rédacteur