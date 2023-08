PSG, OL, OGC Nice - Mercato : coup de tonnerre pour l'avenir de Lloris !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

A l'instar d'Harry Kane, parti au Bayern Munich après un long feuilleton, Hugo Lloris devait quitter Tottenham cet été. L'ancien gardien de l'équipe de France était attendu à la Lazio de Rome,, lui qui avait un accord pour être libéré par les Spurs à un an du terme de son contrat.

Il a refusé la Lazio

Mais selon la Gazzetta dello Sport, Hugo Lloris, un temps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, était le choix du président Lotito et non celui du coach, Maurizio Sarri. Ce qui l'aurait incité à décidé de ne pas donner suite à l'offre du club italien. Selon RMC, il n'ira pas à la Lazio et n'écarte pas la possibilité d'aller au bout de son contrat à Tottenham, s'il retrouve pas un challenge intéressant.

❗️Lloris n'ira pas à la Lazio, malgré l'ultime tentative des dirigeants romains ce mercredi matin

🔹La Lazio offrait un contrat de 2 ans + 1 année en option.

➡️Refus d’Hugo LLoris



🔹Le gardien sera ouvert aux propositions jusqu’ à la fin du mercato et pourrait rester à Tottenham pic.twitter.com/R6IZ08SjEG — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 23, 2023

Podcast Men's Up Life