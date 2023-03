Équipe de France, OM : Clauss grillé par Deschamps chez les Bleus ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Depuis la Coupe du monde au Qatar, le piston droit de l'Olympique de Marseille, Jonathan Clauss, n'est plus plus appelé en équipe de France. Cela s'explique en partie par le changement de système de jeu de Didier Deschamps, qui évolue désormais en 4-3-3 et plus en 3-4-3.