Il y a une poignée de jours, Daniel Riolo a fait un sous-entendu peu reluisant à l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Selon lui, la présence de Jordan Veretout (OM, 29 ans) au Qatar ne serait pas le seul fruit du hasard... ni du seul terrain sportif.

« Il y a le cadeau que ça fait un petit moment que je l’attendais, la présence de Veretout dans la liste, avait-il ironisé au micro de RMC Sport. C’est normal, il a changé d’agent il y a très peu de temps pour aller dans l’écurie de Vadim Vasilyev dont l’employé est Bachir Néhar (intendant décrié des Bleus). Il n’y a aucun sous-entendu. Moi, je donne juste une information... »

Sauf que le fameux Néhar a pris la parole pour se dédouaner dans cette affaire. « Quand j’ai pris la décision de rejoindre Vadim, j’ai demandé l’avis de Didier (Deschamps) et du prince Albert II, explique-t-il dans L’Équipe. S’ils avaient refusé, je ne me lançais pas. Jordan était déjà en équipe de France quand je n’étais pas impliqué avec lui. Cette polémique est insultante pour Didier. Je suis scandalisé. Il a été appelé grâce à ses performances ces derniers mois. Et si Pogba et Kanté avaient été aptes, il n’y serait peut-être pas. »