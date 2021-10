Equipe de France, OM : Pierre Ménè se lâche sur Didier Deschamps

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Alors que les Bleus vont tenter, demain contre la Belgique en demi-finales de la Ligue des Nations, de faire oublier leur échec de l'Euro, Didier Deschamps a pris un taquet de la part de Pierre Ménès. Interrogé par La Dernière Heure, le journaliste estime que le sélectionneur aurait dû démissionner après l'élimination contre la Suisse (3-3, 4 t.a.b. à 5).

« Il aurait pu se limoger tout seul… Une démission n’aurait pas été choquante… Au-delà de ses choix hallucinants contre la Suisse, ce qui m’a gêné à l’Euro, c’est l’épisode Coman. Un joueur blessé qui refuse de sortir et Deschamps n’arrive à rien faire… La preuve qu’il a perdu de l’emprise sur son groupe. C’est très étonnant, pour ne pas dire grave. Les matches après l’Euro ne présagent rien de bon. Je suis pessimiste pour le Mondial 2022. Mais bon, j’ai toujours été pessimiste, même avant le Mondial qu’ils ont gagné. Enfin voilà, on ne va pas changer une équipe qui perd. Cette victoire en 2018 est un miracle. Pas pour la demie contre les Belges mais en finale, on marque quatre buts en tapant trois fois au but. Du jamais-vu. »

