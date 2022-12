Equipe de France, OM, PSG : Milik sait comment arrêter les Bleus... et Mbappé

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Demain, la France et la Pologne se disputeront une place en quarts de finale de la Coupe du monde et on a l'impression qu'aucune des deux équipes ne ressent de la pression. Hier en conférence de presse, William Saliba et Antoine Griezmann étaient très décontractés. Et ce samedi, Arkadiusz Milik a également fait preuve d'une attitude à la limite de la désinvolture. De toute évidence, la Pologne ne se met aucune pression à l'heure de défier les champions du monde, ce qui a fait dire à l'attaquant de l'OM prêté à la Juventus :

« Demain, nous jouerons un match fantastique contre les champions du monde. C'est un rêve devenu réalité pour nous tous. Sortir du groupe était notre objectif, mais nous voulons tous continuer à jouer. Il y a des choses que nous voulons et devons améliorer afin de continuer à jouer dans ce tournoi. On ne ressent pas de pression, on ne se l'impose pas, on sait qu'on peut jouer au foot. Je ne me concentre pas vraiment sur ce que ressent le rival, s'il est confiant. Cela ne me dérange pas. On sait qu'on joue contre des champions du monde, mais on se concentre sur nous-mêmes et on va tout faire pour leur tenir tête. Comment défendre face à Kylian Mbappé ? Je pense qu’il faut qu’on se ramène avec des mecs sur des scooters (rires). Sérieusement, c'est difficile de jouer contre l'un des meilleurs joueurs du monde. L'équipe est très importante, car personne ne peut l'arrêter. »