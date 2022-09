Equipe de France : Paul Pogba sort du silence après tous ses soucis

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Tous les entraîneurs ayant dirigé Paul Pogba assurent que le milieu de terrain se singularise par un mental en béton armé. On veut bien les croire après avoir entendu la vidéo que le Juventino vient de publier sur les réseaux sociaux. Empêtré dans une histoire familiale des plus glauques, où il est question d'extorsion et de menaces, contraint à une opération du genou qui devrait lui faire manquer la Coupe du monde en fin d'année, le Poulpe continue d'avoir le sourire. Et le moral.

« Salut à tous, c’est la Pioche, a-t-il dit dans sa vidéo. J’espère que vous allez tous bien. Moi ça va, l’opération s’est très bien passée. On va récupérer, on va revenir très très vite. Je voulais vous remercier, tous, pour vos messages, votre support. Sachez que mentalement ça va malgré tous les soucis, malgré la blessure et les autres problèmes. On garde la tête haute, on n’est jamais tout seul. On va avancer. En tout cas, un grand merci à tous pour vos messagers et votre soutien. On sourit toujours. »