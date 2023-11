Equipe de France : Pierre Ménès égratigne un Bleu après Gibraltar

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

La France a obtenu le plus gros succès de son histoire hier contre Gibraltar (14-0) à Nice, et Pierre Ménès a salué la prestation de Kylian Mbappé, auteur de 3 buts et 3 passes décisives. Mais il a aussi glissé un petit tacle à Marcus Thuram, titularisé en pointe.

"Thuram n'a pas tiré son épingle du jeu"

"Ce match avait peu d'intérêt vu la faiblesse de l'adversaire, c'était même un peu triste de voir une telle équipe, incapable de dépasser la ligne médiane et qui s'est suicidée en marquant deux buts contre son camp. Les Bleus ont été sérieux, professionnels et même enthousiastes. Tout le monde y est allé de son premier but en équipe de France : Clauss, Fofana. Il n'y a que Thuram qui n'a pas tiré son épingle du jeu dans ce match", a commenté l'ancien consultant de Canal+.

France-Gibraltar : "analyse" du "match"



Que retenir de ce déluge de buts ? Voyons ça ensemble...https://t.co/X58eetgzcY via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 18, 2023

