Equipe de France : Pierre Ménès met son grain de sel dans le malaise Benzema

Forfait pour la Coupe du Monde au Qatar bien qu'il figure encore dans le groupe de 26 sélectionné par Didier Deschamps et qu'il sera Champion en cas de victoire des Bleus le 18 décembre prochain, Karim Benzema continue de faire parler de lui ces derniers jours.

Alors que certaines rumeurs font état d'un malaise entre le Ballon d'Or du Real et une partie du vestiaire de l'équipe de France, Pierre Ménès est sorti du silence sur son site internet afin de tacler « KB9 » sur son attitude depuis qu'il a quitté les Bleus et est retourné à Madrid.

« Benzema ? Je pense juste qu'il n'est pas assimilé à ce groupe »

« Ce qui est dommage c'est que l'attitude de Benzema accrédite les rumeurs et le malaise entre les Bleus et lui. J'attends encore un tweet de félicitations de Benzema sur les deux premières victoires de l'équipe de France. Au lieu de ça, il a fait un tweet parlant de dignité... Comme très souvent, ça ne veut rien dire. Ou alors je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ? (…) Ce garçon m'a l'air très compliqué », a d'abord souligné Pierre Ménès, notant le peu d'empressement de ses coéquipiers à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux :

« On sent qu'il y a un truc qui cloche mais de là à dire que ça libère Olivier Giroud, que ça responsabilise Kylian Mbappé... Mais je ne pense pas que ce soit le problème. Je pense juste qu'il n'est pas assimilé à ce groupe. Aurélien Tchouaméni, qui joue avec lui au Real, est monté à son secours mais bon (…) Tout ce sentiment autour du cas Benzema n'est pas clair. Je ne dis pas que la vérité est là ou ailleurs mais je dis qu'il y a quand même un flou pas très artistique autour de Karim Benzema et ça nuit à l'équipe de France (…) C'est un peu triste compte-tenu de la saison et du niveau du joueur ».