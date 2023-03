Equipe de France : Platini à la FFF, le PSG au SDF, Le Graët... La ministre répond à tout

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

L'avocat de Noël Le Graët, qui l'accuse d'avoir menti

"Je trouve révoltant d'utiliser ce terme. J'ai restitué à la lettre les conclusions du rapport. Je n'ai pas menti d'un mot, jamais. Et je trouve fort de café d'aller sur ce terrain sachant que, il y a encore peu, Noël Le Graët disait qu'il n'avait pas écrit de SMS et qu'il ne savait même pas en écrire... Quand je l'entends dire qu'il n'a rien fait, c'est une forme de déni étonnante. D'abord, il y a eu ces sorties de route répétées... Il a pris conscience de la gravité de ce qu'il a dit sur Zidane, mais je ne l'ai pas entendu reconnaître le caractère choquant de ses propos sur les conditions de travail au Qatar, par exemple. Ces dernières années, des dysfonctionnements profonds sont aussi apparus dans le pilotage de la FFF. Son tandem avec Florence Hardouin a glissé vers quelque chose de complexe et d'ambigu, pour finir par devenir toxique. Autre élément, son comportement inapproprié avec les femmes. Tout cela a été analysé dans les rapport de l'IGESR, témoignages à l'appui. Comme l'a révélé le rapport, il n'avait plus la légitimité requise."

Michel Platini à la tête de la FFF

"C'est à lui de s'exprimer là-dessus, s'il en a envie. Je n'ai jamais évoqué cela avec lui. Cette rencontre, prévue de longue date et à son initiative, a été pour moi un privilège. Le hasard du calendrier a fait que c'est tombé dans un moment d'effervescence. On a parlé des enjeux sociétaux et internationaux du foot, de projets qui lui sont chers dans sa Lorraine, avec l'Unesco, mais en rien des mécaniques de pouvoir à la FFF."

Le PSG propriétaire du Stade de France ?

"On ne s'interdit rien. Le passé de cette concession a montré qu'il était évidemment plus aisé d'équilibrer le modèle avec un club résident. Il a aussi été prouvé qu'il y avait un modèle viable sans. Cette possibilité pourra donc être étudiée, mais parmi d'autres."