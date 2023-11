Equipe de France : Zaïre-Emery appelé chez les Bleus avec un ex de l’ASSE et de l'OGC Nice ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Warren Zaïre-Emery sera récompensé de tous ses efforts de ce début de saison à 14h. Selon L’Équipe, Didier Deschamps devrait en effet annoncer la convocation du petit prodige du PSG dans la liste des 23 Français qui affronteront Gibraltar et la Grèce. Le milieu de 17 ans a même de grandes chances d’être le 77e joueur lancé par le sélectionneur dans le bain international depuis sa prise de fonction, en août 2012, s’il joue contre Gibraltar (le 18 novembre, à Nice) ou la Grèce (le 21, à Athènes).

Saliba de retour en Bleu ?

Pour le reste, les mêmes devraient être reconduits en attaque (Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram). En défense, le forfait de Benjamin Pavard (genou) sera pallié par les retours de blessure de Dayot Upamecano et de Jules Koundé, absents en octobre. Avec les deux frères Hernandez (Lucas et Theo), Ibrahima Konaté et Jonathan Clauss, il reste une place à saisir dans ce secteur. Elle devrait se disputer entre William Saliba et Axel Disasi, avec un léger avantage au premier.

