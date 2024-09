Équipe de France, PSG : Barcola entre dans l'histoire des Bleus !

On savait que depuis plusieurs mois, tout lui réussissait. Et que sa présence, désormais régulière, en équipe de France venait confirmer ses solides prestations sous le maillot du PSG. Mais Bradley Bracola, l'ancien lyonnais, a visiblement décidé de passer la vitesse supérieure.

Déjà un record !

Car, ce soir, face à l'Italie en Ligue des Nations, il a ouvert le score après seulement....12 secondes de jeu ! Et a par la même occasion signé le but le plus rapide de l'histoire des Bleus. Le dernier en date ? Franck Sauzée, milieu de terrain, en 34 secondes en 1992.

Barcola vient de marquer le but le plus rapide de l’histoire de l’équipe de France 🇫🇷😱 ! En seulement 12 secondes il a fait chavirer le Parc des Princes !! 🔵🔴https://t.co/im3EGM0Kch



📹 TF1#Barcola #GOAT #FranceItalie #Francia #PSG #TheGOAT pic.twitter.com/4LTrcDnKGN — Actus Foot (@ActusFoot91) September 6, 2024