Equipe de France, PSG : Booba se moque de Kylian Mbappé

Dimanche, l’Équipe de France s’est inclinée face à l’Argentine en finale de la Coupe du Monde lors de la séance de tirs au but. Malgré son triplé, Kylian Mbappé n’a pas réussi à ramener les Bleus sut le toit du monde une seconde fois de suite. Hier, TF1 a dévoilé les coulisses de ce Mondial au sein du groupe français dans un reportage nommé « Merci les Bleus ».

À cette occasion, dans un extrait, on aperçoit tous les hommes Didier Deschamps reprendre le morceau de Booba « 92I Veyron » dans le bus. Sauf qu’un cadre des Bleus ne reprend pas les paroles du chanteur des Hauts-de-Seine et c’est Kylian Mbappé. Un élément qui n’est passé inaperçu pour le rappeur, « On te voit Kyky, tu ne chantes pas c'est pour ça tu ne gagnes pas ! », a lâché Booba sur Twitter.