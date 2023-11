Équipe de France, PSG : Deschamps a fait une fleur à Luis Enrique avec Mbappé

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Pour le dernier match des éliminatoires de l'Euro 2024 de l'équipe de France face à la Grèce, qui s'est soldé sur un match nul (2-2), Didier Deschamps a décidé de laisser Kylian Mbappé sur le banc.

Un choix dicté par l'imminence de PSG - AS Monaco

En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur des Bleus a justifié ce choix, assurant que c'était pour faire souffler son capitaine avant le choc ce vendredi (21h) entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. "Kylian Mbappé, ça faisait partie des discussions que j’ai avec les joueurs. Lui et d’autres. Je fais en sorte au maximum de pouvoir protéger les joueurs concernés par un match vendredi. Là on va rentrer à 5h du mat, ils seront déjà à J-2. Et la semaine prochaine, il y a la Ligue des Champions. Il faut faire en sorte de ne pas prendre de risques parce qu’il y a déjà des blessures", a expliqué Didier Deschamps devant la presse. L'entraîneur parisien, Luis Enrique, a dû apprécier.

