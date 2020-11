Equipe de France, PSG : Deschamps convoque Mbappé, pourtant blessé, première pour Thuram

Le Paris Saint-Germain redoutait que le Brésil décide de convoquer Neymar pour la dizaine internationale. Il aurait mieux fait de se méfier des Bleus. En effet, Didier Deschamps a décidé de sélectionner Kylian Mbappé, pourtant blessé et forfait à Leipzig hier et contre le Stade Rennais en fin de semaine. Pour rappel, les Tricolores vont jouer trois matches en une semaine, contre la Finlance (le 11 en amical), au Portugal (le 14 en Ligue des Nations) et face à la Suède (le 17, aussi en LdN). Un calendrier surchargé qui ne va pas aider des joueurs déjà à bout de souffle pour ceux évoluant dans des clubs européens…

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (LOSC), Benoît Costil (Bordeaux)

Défenseurs : Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (Paris SG), Clément Lenglet (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Olympique Lyonnais)

Milieux de terrain : Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Steven Nzonzi (Stade Rennais), Paul Pogba (Mancheter United), N'Golo Kanté (Chelsea), Corentin Tolisso (Bayern Munich)

Attaquants : Antoine Griezmann (FC Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (Paris SG), Anthony Martial (Manchester United), Kingsley Coman (Bayern Munich), Nabil Fekir (Betis Séville), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Marcus Thuram (Borussia Möchengladbach)