Équipe de France, PSG : Deschamps envoie une pique à Luis Enrique avec Mbappé

Après la victoire samedi dernier du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Stade de Reims (3-0), l'entraîneur parisien, Luis Enrique, avait recadré Kylian Mbappé malgré qu'il ait inscrit un triplé. "Je ne suis pas vraiment content de Kylian Mbappé aujourd’hui. Sur les buts je n’ai rien à dire. Mais il peut aider l’équipe davantage, dans une différente manière. Je vais lui en parler en premier, je ne vous dirai jamais ce dont il s’agit car c’est privé. Kylian est un des meilleurs au monde. Mais on a besoin de plus. On veut que lui fasse plus encore."

Quand Deschamps et Mbappé plaisantent du recadrage de Luis Enrique

Après avoir inscrit un triplé contre Reims, Kylian Mbappé en a claqué un ce samedi lors de l'écrasante victoire de l'équipe de France contre Gibraltar (14-0). Après la rencontre, Didier Deschamps a envoyé une pique à Luis Enrique au sujet de Kylian Mbappé. "J’attends plus de lui", a confié ironiquement le sélectionneur des Bleus au micro de TF1, faisant référence aux déclarations de la semaine passée du technicien espagnol. Ce qui a fait beaucoup rire le capitaine des Bleus.

