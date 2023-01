Equipe de France, PSG : Deschamps s'est aussi fait zlataner par Ibrahimovic

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

De façon très surprenante étant donné qu'il vient de mener des Bleus diminués à une finale de Coupe du monde, Didier Deschamps se trouve dans l'œil du cyclone. Parce qu'il est un proche de Noël Le Graët, parce qu'il lui est reproché d'avoir été prolongé de deux ans, parce qu'une partie de ses anciens coéquipiers chez les Bleus poussait pour que Zinédine Zidane lui succède, parce que l'équipe de France ne joue pas très bien. Lionel Rosso et ses invités ont débattu du cas Deschamps hier sur Europe 1. Ce qui a poussé le journaliste de Libération Grégory Schneider a révélé une anecdote le concernant.

Schneider explique qu'à l'été 2006, Deschamps s'est fait zlatanner par Ibrahimovic. Les deux étaient alors à la Juventus, qui venait d'être rétrogradée en Serie B en raison du scandale du Calciopoli. Nommé entraîner, Didier Deschamps essayant de convaincre les meilleurs joueurs de rester afin de remonter au plus vite. Il aurait alors rencontré Zlatan Ibrahimovic, 24 ans à l'époque et qui souhaitait aller voir ailleurs. Pour convaincre l'attaquant et lui montrer combien il était important, Deschamps aurait alors menacé de démissionner s'il ne restait pas. Ce à quoi Ibrahimovic aurait répondu : "Bah, appelle un taxi, on va à l'aéroport !". Finalement, seul le Suédois y est allé, lui qui a signé à l'Inter, alors que DD est bien resté à la Juve, qu'il a fait remonter malgré une pénalité de 9 points.