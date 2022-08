Equipe de France, PSG : Deschamps se range derrière Mbappé dans l'affaire des sponsors !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Il y a quelques semaines de ça, Kylian Mbappé a mis un gros coup de pied dans la fourmilière de l'équipe de France en refusant de participer à une journée auprès des sponsors des Bleus pour protester contre l'utilisation de son image par certaines marques partenaires de la Fédération.

En parallèle, Mbappé et ses conseillers avaient sollicité une rencontre avec Noël Le Graët (président de la FFF) pour revoir la charte signée par les joueurs à leur entrée chez les Bleus et la faire évoluer concernant les droits à l'image.

« Mbappé ? A raison, il est très attentif à l'utilisation de son image »

Si le dossier est encore loin d'être réglé, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de son sélectionneur Didier Deschamps, qui s'est exprimé sur l'affaire dans les colonnes du Parisien : « Tout dans son parcours montre que Kylian est un joueur hors norme. Mais il a toujours eu l'état d'esprit de s'inscrire dans un collectif. Il ne pose aucune difficulté. Ce n'est pas une question d'ego. Sur cette question du droit à l'image, il a été dit et écrit beaucoup de choses fausses. Il y a des discussions avec le président. Avec Kylian mais aussi avec d'autres joueurs cadres. Kylian n'est pas là pour remettre le système en cause, notamment la répartition des primes. Il tient juste à connaître les tenants et les aboutissants. A raison, il est très attentif, comme ses conseillers, à l'utilisation de son image. Ça me semble normal ».